So sichern Sie Ihrem Kind finanziell die Zukunft

Geldgeschenke zur Geburt sind in Österreich keine Seltenheit. In finanziell angespannten Zeiten wie der jetzigen, mit hoher Inflation und Krisen an vielen Fronten, bleibt vielen Eltern nichts anderes übrig, als damit die Ausgaben für den neuen Erdenbürger zu decken. 800 Euro im Schnitt, so die letzte Berechnung aus 2022, kostet ein Kind seinen Eltern im Monat. Bleibt aber nur ein kleiner Betrag pro Monat übrig, ist es durchaus sinnvoll, diesen anzulegen - und damit dem Nachwuchs einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen. Der große Vorteil: Kinder haben Zeit - und profitieren so vom besonders stark Zinseszinseffekt.