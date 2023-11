Steirischem Arbeitsmarkt droht jetzt harter Winter

Exakt 28.861 Menschen sind in der Steiermark aktuell ohne Job, das sind um 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Einschließlich der Teilnehmenden an Schulungen sind derzeit sogar 37.228 Personen beschäftigungslos (+7,1 Prozent). „Dem steirischen Arbeitsmarkt steht ein schwieriger Winter bevor“, betont angesichts der aktuellen Zahlen AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe. Die aktuelle Flaute in der Wirtschaft wird aus seiner Sicht, die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten weiter steigen lassen. „Nur mehr bei den Frauen bleibt die Beschäftigung leicht positiv, jene der Männer ist in der Steiermark bereits deutlich gedämpft.“