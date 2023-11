Ex-Polizist als brutaler „Tiertrainer“: Verhaftet!

Wie ist das möglich?

Das war Anfang des Sommers - wie es in unserem Rechtssystem möglich war, dass der Mann offenbar weiter seine brutalen „Trainings“ durchführen konnte, wird noch zu klären sein. Fest steht, dass er am Mittwochmorgen im Bezrk Leibnitz festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert worden ist. Und wieder fünf Hunde bei sich hatte! Diese wurden in ein Tierheim gebracht.