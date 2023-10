Immunität von AfD-Politiker Halemba aufgehoben

Wie berichtet, hatten sich die Vorwürfe erhärtet und der AfD-Politiker war Montagfrüh festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte ihn seit Tagen per Haftbefehl gesucht. Bereits am Montagabend war der Befehl unter Auflagen aber wieder erlassen worden. Halemba muss sich einmal wöchentlich an seinem Wohnsitz Würzburg bei der Polizei melden. Darüber hinaus ist ihm laut Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach der Kontakt zu Mitgliedern der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“ untersagt.