Milliardär fordert 70-Stunden-Woche für Junge

„Gewohnheiten aus dem Westen übernommen“

Doch für Murthy ist das offenbar nicht genug - die Erhöhung der Arbeitszeit sei „genau das, was die Deutschen und Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben“. Die Last der Zukunft liege dabei auf den Schultern der Jugend, die aber „die Angewohnheit, negative Gewohnheiten aus dem Westen zu übernehmen“ würde und dadurch den Fortschritt bremse. Die Arbeitsproduktivität in Indien liege auf einem der niedrigsten Werte weltweit, so der Milliardär.