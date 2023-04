32 Stunden wöchentlich „neue Vollarbeitszeit“?

„Der Gesetzgeber muss hier endlich aktiv werden“

Darüber hinaus sei die Sozialhilfe in Österreich viel zu gering und decke zumeist nicht die Mindest-Lebenskosten von hierzulande 1400 Euro monatlich ab: „Der Gesetzgeber muss hier endlich aktiv werden und die Anzahl der bezugsberechtigten Personen drastisch erhöhen. Denn in Österreich sind aktuell rund 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet, es bekommen aber aktuell trotzdem nur 200.000 Personen Sozialhilfe - und das noch dazu in viel zu geringer Höhe, um das Leben bewältigen zu können", so die Sozialpolitik-Expertin.