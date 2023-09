Schon jeder Sechste möchte weniger arbeiten

Die Erwerbstätigen gaben dabei an, für eine Reduzierung der Arbeitszeit selbst einen finanziellen Verlust in Kauf zu nehmen. Vergleichsweise wenig Personen gaben hingegen an, mehr Stunden arbeiten zu wollen (6,5%). Der Trend zu mehr Teilzeit hält damit weiter an: „Jeder sechste Erwerbstätige möchte weniger arbeiten, davon 15,8% der erwerbstätigen Frauen und 18,7% der Männer“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.