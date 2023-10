Wind und Corona: Wirtin wird „wilde“ Gemeinderätin

Mit Knalleffekt verabschiedet sich Hauptplatzwirtin Astrid Wisgrill von der ÖVP Waidhofen an der Thaya: In einem offenen Brief an Stadtchef Josef Ramharter erklärt sie ihren Austritt und begründet diesen mit Kritik an ihm. Dieser versteht nicht, wie sie zu dieser kommt und spricht von Missverständnissen.