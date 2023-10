Hamas meldet „heftige Gefechte“ mit Israels Armee

Die Hamas hat nach eigenen Angaben am Sonntag „heftige Gefechte“ mit der israelischen Armee im Gazastreifen geführt. Israel war am Sonntag mit gepanzerten Fahrzeugen bis in den Norden des Gazastreifens vorgedrungen. Man habe „Panzerabwehr- und Beobachtungsposten der Hamas“ zerstört sowie „zahlreiche Terroristen eliminiert“, schrieb Israels Armee (IDF) auf Twitter.