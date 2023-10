Mutter starb an Krebs: Kein Geld für das Begräbnis

An einem Montag ging es nicht mehr, die Frau musste ins Krankenhaus. Am Mittwoch darauf verstarb sie. Und in diesem Fall setzt das Schicksal noch eins drauf: Für das Begräbnis der Mutter fehlt das Geld. Es ist einfach nicht da. 3549 Euro sind zu begleichen, da ist der Grabstein noch gar nicht dabei. Bei ganz knapp über 1000 Euro Pension, davon fließen 600 Euro für Miete und Betriebskosten, kann man keine großen Sprünge machen. „Er gönnt sich überhaupt nichts, nichts zum Anziehen, schon gar keinen Urlaub“, sagt ein Verwandter. Dabei hätte gerade der Sohn nach diesen Horror-Jahren die Erholung so nötig. Was noch dazu kommt: Auch für die Heizung fehlt das Geld!