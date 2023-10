„Innsbruck ist vor allem durch Chaos aufgefallen“

„Krone“: Alles in allem: Wie hat sich Bürgermeister Georg Willi in dieser Legislaturperiode geschlagen?

Peter Plaikner: Den Umständen entsprechend. Der Innsbrucker Gemeinderat hat elf Listen und zwei Freie - das wirkt nach Unregierbarkeit. Wir haben eine Kombination aus einem grünen Bürgermeister und einem blauen ersten Vizebürgermeister - da ist die Polarisierung vorgegeben. Und der zweite Vize war nicht einmal an der Spitze seiner eigenen Partei (ÖVP) - und gründete jetzt eine eigene Fraktion. Es ist extremer als in vergleichbaren Städten in Österreich. So zerrissen wie in Innsbruck ist es sonst nirgends - und das, obwohl Graz eine KPÖ-Bürgermeisterin hat. Angesichts dieser Umstände muss man Gnade vor Recht walten lassen. Da wundert es eher, dass nichts Gröberes passiert und die Legislaturperiode zu Ende gegangen ist. Doch die etablierten Parteien stecken im Debakel: Die Grünen haben sich gespalten, bei der FPÖ ist auch noch nicht ganz klar, wer das Sagen hat - Rudi Federspiel oder Markus Lassenberger? Die ÖVP ist seit 1994 komplett gespalten sowie nun auch die SPÖ.