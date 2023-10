Pkw blieb nach Kollision in Wörgl auf Seite liegen

Eine Einheimische (30) war mit ihrem Pkw am Samstag gegen 14 Uhr in einen Kreisverkehr in Wörgl-West unterwegs. Auch ihre einjährige Tochter befand sich im Fahrzeug. Vor ihnen fuhr ein 57-jähriger Einheimischer mit seinem Auto. Dieser wollte, so gab er gegenüber der Polizei an, rechts abbiegen und setzte dafür den Blinker.