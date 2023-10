Wer die Sterne sehen will, braucht die Dunkelheit

Sterne sterben nicht leise. Ist ihre Zeit gekommen, explodieren sie zur Supernova. Für kurze Zeit strahlt ein scheidender Stern so hell wie eine ganze Galaxie. Doch das muss er gar nicht, um Menschen voller Ehrfurcht hinaufblicken zu lassen. Vielleicht fühlen wir uns ihnen verbunden, weil auch wir aus Sternenstaub bestehen - nicht nur metaphorisch. Oder weil sie uns schon so lange begleiten: Auf hoher See beugten sich einst Kapitäne und Navigatoren tief über Sternkarten und schauten durch Fernrohre in den Nachthimmel, um die Orientierung auf den Wellen nicht zu verlieren. Sterne fanden ihren Weg in Religionen (Stern über Bethlehem) und in die Astrologie, wenn über Sterndeutung versucht wird, etwas über menschliche Verhaltensweisen zu erfahren oder die Zukunft zu prophezeien. Sterne begleiten uns seit Menschengedenken - doch in letzter Zeit verlieren wir den Blick für sie. Sterne sterben nicht leise - doch unsere Sicht in den Himmel tut es.