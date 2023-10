Halloween-Gruselspaß auf der TV-Couch

Halloween ist jedes Jahr eine willkommene Einladung für Streamer, Horrorproduktionen zu veröffentlichen - doch längst fallen darunter nicht nur klassische Horrorfilme wie „The Pope’s Exorcist“ (Netflix) mit Russell Crowe oder der Überraschungserfolg „Nope“ (Sky). Stattdessen werden auch Serien und Filme populärer, die eher Thriller mit Horror-Elementen sind. Wie etwa der neue Film „Totally Killer“ auf Amazon Prime mit „Sabrina“ Kiernan Shipka in der Hauptrolle einer Jugendlichen, die einem Serienkiller auf der Spur ist, oder der neue Netflix-Hit „The Fall of the House of Usher“, bei dem einer Milliardärsfamilie allerhand Übernatürliches widerfährt. Und sogar echte Hasenfüße müssen nicht auf einen Halloween-Abend auf der Couch verzichten: „The Haunted Mansion“, das frisch aus dem Kino bereits bei Disney+ gelandet ist, ist eine fantasievolle Gespensterjagd - ganz ohne Tonnen von Kunstblut. Die besten Tipps quer über alle Streamer finden Sie hier.