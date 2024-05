Rast auf Erde zu: Gibt es im Herbst hellen Komet?

C/2023 A3 ist am 22. Februar 2023 mithilfe des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (kurz: ATLAS) in Südafrika, einem robotergestützten Frühwarnsystem, das speziell dafür entwickelt wurde, erdnahe Asteroiden einige Wochen bis wenige Tage vor ihrem möglichen Einschlag auf der Erde aufzuspüren, entdeckt worden.