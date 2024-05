Regen und Gewitter: Mai bleibt weiterhin launisch

Samstag überwiegend regnerisch

Besonders im Westen und Nordwesten ziehen am Samstag auch schon in der Früh und am Vormittag ein paar Regenschauer durch. Sonst scheint nach Auflösung von einigen stärkeren Restwolken bis Mittag zeitweise die Sonne. Danach sind erneut einige Regenschauer sowie in der Osthälfte auch Gewitter möglich. Die wenigsten Schauer und Gewitter gibt es im Südosten. Auch am Samstag betragen die Tageshöchsttemperaturen 24 Grad.