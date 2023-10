Sexuell übertragbare Krankheiten: Rekord

Von 2010 bis 2019 stiegen die Syphilis-Diagnosen bei 15-bis 49-Jährigen um 87 Prozent an. Zudem wurden fast doppelt so viel HIV-Neuerkrankungen festgestellt wie in den Jahrzehnten davor, mit derzeit rund 1,5 Millionen Betroffenen in Europa. Grund ist gestiegenes Risikoverhalten und Österreich liegt laut MedUni Wien ebenfalls in diesem Trend.