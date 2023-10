Rühmliche Ausnahme: Ein Schlepper als Ja-Sager

Es vergeht kaum ein Tag, an dem am Landesgericht Eisenstadt nicht mindestens ein Schlepper-Prozess abgehalten wird. Dabei hat es fast immer den Anschein, als hätten die U-Häftlinge zuvor ein Proseminar in Ausredologie und Windungskunde besucht: Sie strapazieren kranke Mütter; sprechen von Urlauben in Ungarn; von Zufallsbekanntschaften, denen sie einen Gefallen tun haben wollen; von unerwarteten Ausgaben, die der Inhalt des Geldbörsels nicht zu stemmen vermag.