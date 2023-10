Vandale nahm Hausmauer in Osttirol ins Visier

Zugeschlagen hat der Vandale am helllichten Tag. „Zwischen 10 und 11 Uhr besprühte er eine Hausmauer in der Muchargasse in Lienz“, heißt es seitens der Exekutive. Konkret schrieb der Täter den Schriftzug „SIX FEET UNDER“ auf die Mauer. Das Graffiti ist rund einen Meter breit und einen Meter hoch. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.