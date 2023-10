Infekte haben Saison, doch Antibiotika sind knapp

Hamsterkäufe können zu Engpass führen

Klassische Grippemedikamente wie Schmerzmittel, Nasensprays oder Hustensäfte sind laut Apothekerkammer momentan gut verfügbar und sollten auch in keiner Hausapotheke fehlen. „Aber Hamsterkäufe können zu Engpässen führen“, wird betont. Die gibt es aktuell schon bei den Antibiotika, sowohl für Kindern als auch für Erwachsene. So sind zum Beispiel Ceclor oder Klacid in flüssiger und auch in Tablettenform derzeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Auch der fiebersenkende Nureflex-Saft für Kleinkinder ist laut Liste des Bundesamts für Gesundheitswesen weiterhin nicht lieferbar.