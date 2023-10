Klanglicht lässt wieder Grazer Altstadt erstrahlen

Von dort wandert man etwa am Uhrturm vorbei, den die Gruppe Onionlab auf spektakuläre Weise mit Zeitmustern („Patterns of Time“) bespielt, in den Dom im Berg, wo David Reumüller die Besucher in eine Galaxie aus Licht und Klang eintauchen lässt. Am Freiheitsplatz ermöglicht der japanische Künstler Yasuhiro Chida in einer nebeldurchfluteten Blackbox mit Abertausenden Löchern eine besonders sinnliche Wahrnehmung von Licht.