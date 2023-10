Influencer ließ fast 1 Mio. Dollar auf Feld regnen

Der Regisseur Kamil Bartošek - auch bekannt unter Kazma - hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen, um Zuschauer in die Kinos zu locken. Er versteckte Hinweise für einen Code in seinem Film „Onemanshow: The Movie“, der Rätselfreunde Zugang zu einem Container gefüllt mit 22 Millionen tschechischen Kronen (ca. 890.000 Euro) verschaffen konnte.