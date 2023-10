Karner will nach Fahnen-Vorfällen härtere Strafen

Karner: „Keine konkreten Anschlagspläne für Österreich“

Die jüngsten Anschlagsdrohungen in Deutschland würden zeigen, „wie sensibel und herausfordernd die Situation international und auch in Europa ist“, so Karner. Aus diesem Grund sei in Österreich auch die Terrorwarnstufe erhöht worden. Es gebe aber „nach wie vor keine konkreten Anschlagspläne für Österreich“, betonte der Innenminister. Bei der Vorbeugung von Anschlägen hob er insbesondere die internationalen Kontakte mit anderen Nachrichtendiensten hervor. Diese seien „enorm wichtig“ und würden nun wieder funktionieren, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) „ruiniert (wurde) durch einen meiner Vorgänger, Herbert Kickl“, fügte er mit Blick auf den FPÖ-Obmann hinzu.