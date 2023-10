Herbstlicher Rote-Rüben-Salat mit Couscous

„Zu Beginn 160 Milliliter Salzwasser in einem Topf erhitzen. Danach das Couscous einrühren, den Herd abdrehen und das Couscous zirka zehn Minuten lang quellen lassen. Die Rote Rübe und die gewaschene Gurke würfeln, im Anschluss daran die gekochten Kichererbsen abspülen und abtropfen lassen. Danach Karotte schälen und raspeln sowie den Lauch halbieren, waschen und in feine Ringe schneiden. In einer Schüssel jetzt den abgekühlten Couscous, die Rote Rüben- und Gurkenwürfel, Kichererbsen, Lauchringe und Karottenraspeln vermengen“, erklärt Pachschwöll-Kral sein Rezept.