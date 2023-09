Prominenter Kochlehrer gibt kulinarisches Comeback

Koch beim letzten Konzert der Rolling Stones in Wien und dem Opernball-Heurigen, Pädagoge in Krems und Leiter der örtlichen Pfadfindergruppe - Gerhard Pachschwöll-Kral war in seinem Leben schon vieles und ist wohl einer der bekanntesten Kochlehrer in ganz Österreich. Haubenköche durchliefen seine Ausbildung an der Tourismusfachschule (HLF) in Krems ebenso, wie berühmt gewordene Hoteliers und international tätige Sommeliers.