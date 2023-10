Mangold Frittata mit Schafkäse und Pressknödeln

Zuerst die Mangoldblätter von den Stielen befreien, in grobe Streifen schneiden und in Salzwasser kurz überkochen. Kalt abwaschen und so gut wie möglich auspressen. Grob gehackte Nüsse in wenig Olivenöl mit der geschnittenen Zwiebel und gepresstem Knoblauch farblos anschwitzen, mit den gewürzten, gesprudelten Eiern und dem gewürfelten Schafkäse übergießen und langsam stocken lassen. Portionieren und mit gewürfelten Paradeisern und Petersilie anrichten. „Die Eier dafür kommen heute vom Biohof Hackl in Rabenhof in Sallingberg“, erklärt der Kremser Kochlehrer.