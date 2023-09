Kürbiscurry mit gesunden „Kernkrusterln“

Und so geht es: „Kürbiswürfel in Zitronenöl glasig anschwitzen, mit Gemüsefond aufgießen und würzen. Anschließend pürieren und mit Honig und Apfelessig vollenden. Sollte die Sauce eine zu dünne Konsistenz haben, leicht mit Maisstärke abziehen, so bekommt sie auch noch extra Glanz. In die fertige Sauce die Kürbiswürfel einkochen und langsam 5 Minuten fertig garen“, erklärt Pachschwöll-Kral.