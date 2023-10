Vollbrand einer Garage: Zwei Wohnhäuser gerettet

In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr St. Florian am Inn um 23:40 zu einem Brandalarm nach Gopperding alarmiert. Bereits bei der Anfahrt konnte man erkennen, dass das Gebäude im Vollbrand stand. Nach dem Eintreffen am Einsatzort stellte Einsatzleiter im Zuge der Lageerkundung fest, dass sich keine Menschen oder Tiere im brennenden Gebäude befinden.