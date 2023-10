„Besser mitmischen als nur alles auslöffeln!“

Mit der Rede von Thomas Starlinger wird die „Landschaft des Wissens“ am Weißensee zu einer höchst brisanten Veranstaltung. Denn der Kärnten-Kenner (war hier stationiert) ist Österreichs Militärrepräsentant in Brüssel und hat zuvor den Bundespräsidenten täglich mit nachrichtendienstlichen Informationen versorgt. Er weiß also, wovon er redet, wenn er die geopolitische Lage in Europa als düster einordnet: „Der Ukraine-Krieg war wenig überraschend – nur hat er die Gesellschaft überraschend getroffen, weil wir keine geeignete Strategie hatten.“ Und die fehle nach wie vor – dabei hätten Experten nach dem Israel-Krieg schon die nächste Krise in Taiwan durch China auf dem Radar.