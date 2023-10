Urschl hat auch die bunte Tschreapn für den Herd

Das ist der älteste und größte Krämermarkt Kärntens - er wird ja seit 1304 in Klagenfurt abgehalten und ist damit älter als die Stadt, die 2018 ihre ersten 500 Jahre gefeiert hat - auch für jährlich gut 100.000 Besucher. Sie finden dort alles, was sie brauchen, und alles, wie sie nie gesucht haben: Spezialputzfetzen werden neben Winkelschleifern angeboten, Dekoration aus Schwemmholz neben Hundehalsbändern in Leuchtfarben, Vorarlberger Speck neben nordafrikanischem Harissa-Gewürz, Allerheiligengestecke neben Gemüsehobel, Autopolitur, Weihrauch und Eierlikör.