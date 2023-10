Feige Gaffer filmen, er aber rettet Frau aus Auto

Bei einem verheerenden Unfall am Freitagabend im Tiroler Unterland lebte ein bayrischer Urlaubsgast vor, was Zivilcourage und Mut bedeuten: Er rettete einer 28-jährigen Innsbruckerin, die in einem brennenden Pkw gefangen war, das Leben. Unglaublich: Andere Unfallzeugen machten Handyvideos, anstatt zu helfen.