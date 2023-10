Noch immer sind 50 Lungauer Haushalte ohne Strom

Bis Freitag Abend führten insgesamt 31 Feuerwehren 119 Einsätze wegen des schweren Fühnsturms durch, davon den Großteil im Lungau und im Pinzgau. Vor allem in etlichen Lungauer und Pongauer Gemeidnen stürzten Bäume auf Straßen, auf Strom- und Telefonleitungen. In Bad Gastein wurde Häuser abgedeckt, in Kleinarl rückte die Feuerwehr aus, um ein Trampolin aus einem Bach zu bergen.