Entwarnung nach K.o.: Spielabbruch im Unterhaus

Schockmoment in Anfangsphase

In der 2. Landesliga Nord wurde der Fußball beim Heimspiel von Hof gegen Elixhausen am Sonntag-Abend schnell zur Nebensache: Bereits nach 17 Minuten prallte Hofs Goalie Johannes Itzlinger mit seinem eigenen Mitspieler Johannes Resch zusammen. Letzterer blieb im Anschluss bewusstlos liegen und verschluckte dabei seine Zunge. Ein Schock ging durch das Sportzentrum Hof.