Tennis-Bundesliga: Höchststrafe im Hit für Anif

Somit müssen Kößler und Co. ins untere Play-off (ab 8. Juni). STC Team Salzburg steht fix im Halbfinale (22. Juni), spielt am Donnerstag auswärts gegen Mauthausen die Plätze eins und zwei in Gruppe B aus. In Gruppe A heißt das Duell der Spitzenreiter Harland gegen Schwaz.