Nach 14 Jahren: Mayr trennt sich von Coach Adler

Mayr ist nach einer schwierigen Verletzungspause wieder auf dem Weg zu alter Stärke. Sie wird mit neuen Impulsen und in einem neuen Umfeld ihre Karriere fortsetzen. Adler ist in die Schweiz übersiedelt und arbeitet dort als Coach Developer für Swiss Athletics und Athletiktrainer bei Swiss Sliding. „Der Schritt in die Schweiz ist mir nicht leicht gefallen, insbesondere weil ich in Österreich mit Verena eine tolle Athletin entwickeln und betreuen durfte. Unsere gemeinsamen Erfolge waren prägende Ereignisse, die ich nie vergessen werde. Letztendlich haben private Veränderungen und die Aussicht auf neue, spannende berufliche Aufgaben den Ausschlag gegeben“, so Adler.