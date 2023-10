Unterberger Gruppe mit nachhaltigem Wachstum

Die Unterberger Gruppe aus Kufstein kann in ihrem Automobilsektor seit 1. August auf eine 50-Prozent-Partnerschaft mit dem traditionsreichen Autohaus Thum in Lienz verweisen. „Mit diesem Schritt nach Osttirol können wir unsere Präsenz in Tirol verstärken. Zudem grenzt der Bezirk Lienz an unser bestehendes Wirkungsgebiet im Salzburger Pinzgau“, erklärt Gerald Unterberger, der älteste der vier Söhne des Firmengründers Fritz Unterberger, bei der gestrigen Bilanz-Präsentation der Gruppe in ihrem Kufsteiner Stammhaus.