Ein Meer geschaffen aus Stein und Fels

Der Formarinsee in all seinen Farben

Ausgangspunkt für die Tour ist beim Formarinsee, der auch die letzte Haltestelle der Shuttlebuslinie bildet. Der Hochgebirgssee liegt auf 1793 Meter Seehöhe in unmittelbarer Nähe der markanten Roten Wand und dem Berg Formaletsch. Das Gewässer, dessen Färbung je nach Sonnenstand zwischen Lichtgrün und dunklem Grünblau wechselt, bildet sich jedes Jahr von Neuem aus Schmelzwasser. Der See verfügt über keinen oberflächlichen Abfluss, die Entwässerung erfolgt unterirdisch über ein zerklüftetes Karsthöhlensystem. In der Nähe des Sees entspringt auch der Formarinbach, einer der beiden Quellflüsse des Lechs. Obwohl eine Namensgleichheit besteht, wird der Bach nicht vom Formarinsee gespeist, sondern verfügt über eine eigene Quelle.