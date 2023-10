Schwerer Unfall in Malibu: Vier Tote und Verletzte

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr kam es in Malibu im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Wagens war auf dem Pacific Coast Highway in mehrere geparkte Autos gekracht. Dabei kamen vier Frauen, die am Straßenrand standen, ums Leben. Zwei weitere Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.