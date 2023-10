Falkentanz: Das steckt hinter der Kabinenparty

Für die „Falken“ eine unbezahlbare Werbung. Teams weltweit eifern den Kapfenbergern nach. Auf Instagram etwa feiert sogar die Seite „433“ das Video. Und diese hat immerhin stolze 68,4 Millionen Follower im sozialen Netzwerk! Das Video auf der eigenen Instagram-Seite gefällt über 157.000 Menschen. „Surreal“, so Puschl, der auch mitbekam, dass sich sogar der französische Rapper Kaaris selbst an die KSV wandte und sich beim Klub bedankte, dass sein Werk durch den viralen Erfolg wieder in Erinnerung gerufen wurde und Klicks bekommt.