EU-Luftbrücke für Gaza

Nach dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel hat die EU-Zentrale in Brüssel zuerst einmal verlautbart, dass sie vorläufig alle Zahlungen an die Palästinenser einstellen wolle. Dann ruderte man sehr rasch zurück, gelte es doch, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Und nun will man offenbar sogar eine Luftbrücke in den Gazastreifen organisieren, um Hilfsgüter zu liefern.