Trainer Ingolitsch: „Eine extrem unnötige Aktion!“

„Das war nicht so kollegial“

Ingolitsch im Gespräch mit Sky: „Ich finde das vom Blau-Weiß-Linz-Spieler jetzt auch nicht so kollegial, wie er das macht. Aber es ist natürlich eine extrem unnötige Aktion von Mitchel – speziell, wenn du 1:0 führst, braucht man sich nicht provozieren zu lassen, da kannst ihm eher verbal noch etwas mitgeben, wenn man das will. Er hat uns damit sehr geschwächt, wodurch dann auch die Schlussphase hektisch geworden ist – und schwächt uns natürlich auch für die nächste Woche, weil er schon einer der Faktoren ist, warum wir in der Defensive so stabil sind.“