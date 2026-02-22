Vorteilswelt
Rot nach Kopfstoß

Trainer Ingolitsch: „Eine extrem unnötige Aktion!“

Bundesliga
22.02.2026 17:42
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch gefiel das gar nicht!
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch gefiel das gar nicht!(Bild: Krone KREATIV/Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es war die Aufreger-Szene beim Sturms 1:0 gegen Blau-Weiß Linz: Jeyland Mitchell wurde in der 90. Minute wegen eines Kopfstoßes gegen David Riegler ausgeschlossen. „Eine extrem unnötige Aktion“, meinte Trainer Fabio Ingolitsch nach dem Spiel.

Es war in der 90. Minute, Sturm führt, Linz drängt auf den Ausgleich. Dann bekommt Mitchell plötzlich einen Krampf, Riegler hilft seinem Gegenspieler. Aber nur halbherzig. Sturms Verteidiger steht auf und wird vom Linzer wieder zu Boden gestoßen – dann wird es hitzig. Am Mittelkreis stehen die beiden Streithähne Kopf-an-Kopf, Riegler fällt um und Mitchell sieht Rot!

(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)

„Das war nicht so kollegial“
Ingolitsch im Gespräch mit Sky: „Ich finde das vom Blau-Weiß-Linz-Spieler jetzt auch nicht so kollegial, wie er das macht. Aber es ist natürlich eine extrem unnötige Aktion von Mitchel – speziell, wenn du 1:0 führst, braucht man sich nicht provozieren zu lassen, da kannst ihm eher verbal noch etwas mitgeben, wenn man das will. Er hat uns damit sehr geschwächt, wodurch dann auch die Schlussphase hektisch geworden ist – und schwächt uns natürlich auch für die nächste Woche, weil er schon einer der Faktoren ist, warum wir in der Defensive so stabil sind.“

Sturms Jeyland Mitchel sah in der Schlussphase die rote Karte.
Gegen BW Linz
Rot nach Kopfstoß! Sturm zittert sich zum Sieg
22.02.2026

Zum Spiel meinte der Sturm-Trainer: „Es war ein kleiner, guter Schritt in unserem Prozess. Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Wir hatten eine gute Anfangsphase und sind auch nach der Pause gut rausgekommen. Es gilt aber schon noch die Durchschlagskraft zu verbessern. Wir hatten eine gute Arbeit gegen den Ball, müssen aber im Ballbesitz noch besser auftreten und im Spiel nach vorne noch vertikaler denken und bessere Tiefenläufe haben. Wir hatten Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. In der Schlussphase waren wir zu sehr auf Verteidigen und Verwalten aus.“

Bundesliga
22.02.2026 17:42
