Zirkus-Kamele zogen schon im Pinzgau um die Häuser

Kamele mit Freiheitsdrang, wie zuletzt am Montag in Hallein die Tiere des „Circus King“, sind offenbar keine Seltenheit. Vergangenes Jahr im August machte eine „Krone“-Leserin Bekanntschaft mit vier ausgebüxten Zirkuskamelen. Kurz nach 7 Uhr in der Früh trabten die Trampeltiere in Zell am See herum. Die Frau und ihr Mann sahen die Tiere und trauten zuerst ihren Augen nicht. Genüsslich kauten die Kamele an Büschen und Bäumen an der B311. Die Tiere waren vom „Classic Circus Berlin“ ausgebrochen.