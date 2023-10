Bella Hadid turtelnd mit Reit-Star gesichtet

Eine gemeinsame Leidenschaft

Die beiden Turteltäubchen teilen offenbar auch eine gemeinsame Leidenschaft: Das Reiten, wodurch sie sich auch kennengelernt haben dürften. Bellas neue Flamme ist also ein waschechter Cowboy. In der Reitsport-Szene hat sich Adan Banuelos schon einen Namen gemacht und 2017 wurde er als einer der jüngsten Reiter in die Riders Hall of Fame der Naional Cutting Horse Association aufgenommen.