Tafelspitz und Schnitzerl für Jeff Goldblum

Ein Hauch von Hollywood in Wien: Schauspieler und Musiker Jeff Goldblum spazierte im eleganten Trenchcoat mit Hut und Sonnenbrille à la „Inspector Gadget“ durch die Straßen der Wiener Innenstadt. Bevor er aber mit seiner Band The Mildred Snitzer Orchestra am Mittwoch im Globe die Bühne rocken konnte, ließ er sich am Dienstag im Plachutta kulinarisch verwöhnen.