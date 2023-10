Megastau nach Lkw-Brand: Unfallursache geklärt

Zuerst Totalsperre, dann einspurig

Kurz nach 11 Uhr konnte eine einspurige Verkehrsführung am ersten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden eingerichtet und die Sperre der Richtungsfahrbahn aufgehoben werden. Eine einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Norden konnte nach Entfernung von Betonleitwänden auf der Richtungsfahrbahn Süden eingerichtet und schlussendlich um 12:49 Uhr in Betrieb genommen werden konnte. Im Bereich der A 13 Brenner Autobahn sowie auch A 12 Inntal Autobahn kam es zu kilometerlangen Lkw-Staus. Das Ende der Aufräum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle ist nicht absehbar.