Brennerautobahn wegen Lkw-Brand komplett gesperrt

Alle Hände voll zu tun hatten seit 10 Uhr die Florianijünger auf der Brennerautobahn A13 bei Matrei. Grund dafür ist ein Lkw-Brand mit zwei beteiligten Fahrzeugen. „Der Brand ereignete sich in Fahrtrichtung Innsbruck, aufgrund der immensen Rauchentwicklung kommt es aber aktuell zur Sperre beider Fahrtrichtungen. Aktuell läuft der Löscheinsatz vor Ort auf Hochtouren, die ASFINAG arbeitet darüber hinaus an der Möglichkeit, eine einspurige Verkehrsführung aufzubauen, damit der Verkehr fließen kann“, teilte Pressesprecher Alexander Holzedl in einer Aussendung mit.