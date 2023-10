Mutmaßliche Vergewaltigung: Schüler freigesprochen

Vom Klo aufs Gericht

Als der damals 17-jährige HTL-Schüler die WC-Kabine verließ, wusste er noch nicht, was ihm nun blühen würde. Den Tränen nahe, wandte sich die junge Frau an ihre Freundinnen und erzählte von einem Missbrauch, den sie soeben erdulden habe müssen. Der Bursch musste der Polizei seine Personalien offenbaren und fand sich beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt wieder.