Jakob Schubert hat sich auch am Fels verewigt

Bereits mit 16 Jahren zählte Jakob Schubert zu den besten Sportkletterern der Welt. Mittlerweile ist der 32-Jährige Rekord-Weltmeister im Vorstieg und darf sich als Weltmeister in der Olympischen Kombination auch auf seine zweiten Spiele kommendes Jahr in Paris freuen. Aber genau so lange ist der Innsbrucker auch am Fels erfolgreich unterwegs.