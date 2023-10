So kämpfte sich Frau in die Kärntner Arbeitswelt

Von der Jausenholerin und Sekretärin zur Chefin: In den vergangenen vier Jahrzehnten sind viele Jobs weiblich geworden - auch wenn Kärnten sich bei der Gleichstellung lange schwer getan hat, wie Zahlen und Archiv zeigen. So ist es noch nicht lange her, dass die ersten Kärntnerinnen die Chefetagen in Politik und Wirtschaft eroberten!