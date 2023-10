Kritik trotz Sieg - aber Lob für „coolen Frosch“

Das EM-Ticket ist der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman in der Gruppe B nach dem 1:0-Sieg in Griechenland kaum noch zu nehmen. Trotzdem herrscht alles andere als Euphorie. „Wir hätten es viel früher beenden sollen“, sagte Koeman, nachdem Van Dijk erst in der 93. Minute zur kollektiven Erlösung in Orange getroffen hatte. In der ersten Hälfte hatte Hoffenheim-Torjäger Wout Weghorst einen Strafstoß verschossen. „Ich muss zugeben, dass wir keinen Spezialisten im Team haben. Und das gilt auch für Freistöße und Ecken“, monierte Koeman. Den Niederländern reicht nun ein Sieg gegen Irland (18.11.) oder in Gibraltar (21.11.), um sich direkt für die EURO zu qualifizieren. Die punktegleichen Griechen, die ein Spiel mehr bestritten haben, empfangen noch Gruppensieger Frankreich.